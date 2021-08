Zeer grote belangstelling voor Ajax-shirt als eerbetoon aan Bob Marley

Ajax maakte eerder al bekend dat het een shirt als eerbetoon aan zanger Bob Marley zou uitbrengen.

De vraag voor het shirt, dat als derde stel zal dienst doen, is gigantisch groot nadat het werd voorgesteld aan het grote publiek. aan de shop staan lange wachtrijen met fans die een shirt op de kop willen tikken.

Het shirt heeft verwijzingen naar het liedje ‘Three Little Birds’ van Bob Marley. Ajax maakte het shirt in samenspraak met de familie van de zanger.

“Ik ben diep ontroerd dat Ajax het lied heeft omarmd”, zegt de dochter van Marley op de website van Ajax. “Verhalen als deze raken me in mijn hard en laten me zien hoe krachtig dit soort liedjes kunnen zijn. Voetbal was alles voor mijn vader.”

