OPVALLEND! Ronaldo wil nog weg bij Juventus en zit op de bank

Juventus gaat vanavond op bezoek bij Udinese. Cristiano Ronaldo staat niet in de basis bij de bezoekers, Massimiliano Allegri zet de sterspeler op de bank. Toen Pirlo dat vorig seizoen op de laatste speeldag deed, kon de Portugees er absoluut niet mee lachen.

Cristiano Ronaldo maakte al enkele keren duidelijk dat hij graag Juventus nog zou verlaten deze zomer. Het probleem is dat Juventus nog geen officiële voorstellen gekregen heeft om de Portugees weg te plukken bij De Oude Dame. Ronaldo vroeg zelf om op de bank te zitten volgens transfergoeroe Fabrizio Romano omdat hij echt hoopt op een vertrek. Ex-Anderlechtverdediger Bram Nuytinck zal hier ongetwijfeld niet boos om zijn.

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. 🚨🇵🇹 #Ronaldo



He’s NOT starting - it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days.



But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk