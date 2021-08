De toekomst van Cristiano Ronaldo blijft beroeren: 'Voor dit bedrag mag de Portugees wél vertrekken bij Juventus'

De toekomst van Cristiano Ronaldo blijft beroeren. De Portugees én Juventus FC lieten dan wel verstaan dat ze met elkaar door gaan tot het einde van dit seizoen, maar dat is helemaal geen zekerheid.

Beide partijen laten dan wel uitschijnen dat Cristiano Ronaldo nergens heen zal gaan, maar de realiteit ligt anders. De Portugees staat open voor aanbiedingen, terwijl Juventus FC liever deze zomer nog iets wil verdienen. Aan het einde van het seizoen kan CR7 namelijk gratis vertrekken.

Volgens de Italiaanse media is dertig miljoen euro zelfs genoeg om Ronaldo op te halen in Turijn. Dat lijkt een schijntje, maar een geïnteresseerde club moet ook het loon van de Portugees kunnen ophoesten. En dan spreken we over een smak extra geld.