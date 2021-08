Koen Persoons speelt woensdag nog eens op Daknam tegen ex-club Lokeren

KVK Ninove, de ploeg van ex-Lokerenspeler Koen Persoons, gaat woensdag op bezoek bij Lokeren-Temse.

Voor Koen Persoons was het gisteren de eerste keer dat hij de supporters van Lokeren terugzag na zijn vertrek in 2017. KVK Ninove, de nieuwe club van de 38-jarige Persoons, trof Lokeren-Temse namelijk in de Beker van België. Bij een 1-2 voor de bezoekers uit Lokeren werd de wedstrijd definitief gestaakt door de hevige regenval. Nu heeft de KBVB een beslissing genomen over hoe het nu verder moet.

De wedstrijd zal volledig herspeeld worden. De voorsprong die Lokeren-Temse bij elkaar gevoetbald had, zal van de tabellen worden geveegd. Op woensdag 25 augustus zal om 20u de wedstrijd herspeeld worden, maar nu in het Daknamstadion. Voor Koen Persoons zal het een zeer speciale avond worden. In totaal speelde hij op zeven jaar tijd 245 wedstrijden voor Lokeren en won hij zelfs twee keer de Beker van België met de club. De supporters toonden gisteren al dat ze hem nog niet vergeten waren.