'Barça krijgt financiële opsteker, maar de harde realiteit zorgt ook meteen voor slecht nieuws'

FC Barcelona heeft een tweede aanvoerder kunnen overtuigen om een salarisvermindering te accepteren. Het is voor de Catalaanse grootmacht de enige manier om te overleven.

Eerst en vooral dit: FC Barcelona heeft vier aanvoerders. Gerard Piqué draagt dan wel de band, maar ook Jordi Alba, Sergio Busquets en Sergi Roberto worden tot de aanvoerders gerekend. Het is de bedoeling dat zij het voortouw nemen en een loonsvermindering accepteren. Enkel dan kan die maatregel worden doorgetrokken in de volledige kleedkamer.

AS meldt dat na Piqué ook Alba heeft ingestemd met een lager loon. Op die manier moet het voor Barça mogelijk zijn om Sergio Agüero eindelijk in te schrijven. De onderhandelingen met de andere twee zitten echter muurvast. En hun fiat is nodig om de Catalanen op langere termijn meer ademruimte te geven.