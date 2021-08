Goed nieuws voor Benfica en Rode Duivels: Jan Vertonghen verschijnt weer op het trainingsveld

Jan Vertonghen liep twee weken geleden een scheur in het dijbeen op, maar verscheen inmiddels weer op het trainingsveld. Dat is niets te vroeg, zo kan Roberto Martinez hem alsnog oproepen voor de komende interlandperiode. Het blijft wel nog afwachten of hij ook effectief speelklaar is ...

Dinsdagavond speelt Benfica in Eindhoven de terugwedstrijd in de voorrondes van de Champions League. Het heeft tegen PSV een kleine bonus beet (2-1), maar ziet nu wellicht ook een defensieve pion terugkeren voor het cruciale duel. In de vorige voorronde liep Jan Vertongen tegen Spartak Moskou een dijbeenblessure op. Er werd gevreesd voor een langdurige blessure, maar dat is dus niet het geval. Het is nog even afwachten of hij ook voldoende fit is om terug te spelen. De Rode Duivels spelen begin september hun WK kwalificatiewedstrijden tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg PSV - SL Benfica live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (24/08).