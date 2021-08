Tielemans scoort in afgang Leicester, Milan en Saelemaekers winnen lastige uitmatch

Er stonden vanavond nog enkele wedstrijden op het programma in de Europese competities. En daar zaten twee heel interessante affiches tussen.

West Ham United 4 - 1 Leicester City

West Ham United pakt de volle buit - en meteen ook zes op zes - tegen een tienkoppig Leicester City. Youri Tielemans zorgde voor het doelpunt van the Foxes, maar dat bleek niet genoeg. Dennis Praet en Timothy Castagne bleven negentig minuten op de bank.

US Sampdoria 0 - 1 AC Milan

De verplaatsing naar Sampdoria is traditioneel een heel lastige trip, maar AC Milan won de opener in de Serie A meteen. Brahim Diaz zorgde na amper negen minuten voetballen voor het enige doelpunt van de partij. Alexis Saelemaekers werd in de slotfase naar de kant gehaald.