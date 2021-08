Clubbestuur Juventus over bankzittersplaats van Ronaldo: "Hij gaat nergens heen"

De voetbalwereld stond afgelopen weekend even op zijn kop: Cristiano Ronaldo zat op de bank bij Juventus en er wordt in de wandelgangen gefluisterd dat de 36-jarige sterspeler de Oude Dame wil verlaten. De clubleiding heeft daar nu wel al op gereageerd.

Ronaldo moest voor het duel tegen Udinese op de bank beginnen, maar coach Massimiliano Allegri reageerde verrast op de vermeende vertrekwens van zijn aanvaller. Hij verklaarde zijn statuut: "Hij zat op de bank omdat hij na die drukke zomer nog niet honderd procent fit is."

Ook vicevoorzitter Pavel Nedved ontkende met klem dat Ronaldo zou vertrekken. "We hoeven niet te zoeken naar ophef", stelde de Tsjech. "Het was een beslissing die is gedeeld met de speler. Aan het begin van het seizoen is het normaal dat hij nog niet topfit is. Ook Giorgio Chiellini, een Europees kampioen, begon op de bank. Daar hoeven we dus niets achter te zoeken. Ik kan absoluut bevestigen dat Ronaldo gewoon bij Juventus zal blijven."