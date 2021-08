Geweldig nieuws: 18-jarig toptalent heeft groepstraining bij Barcelona kunnen hervatten na zware blessure

Goed nieuws bij Barcelona. Het 18-jarige rastalentje Ansu Fati heeft de trainingen hervat. Binnenkort mag hij weer zijn intrede maken bij het eerste elftal na een zware knieblessure.

Fati viel op 7 november 2020 uit met een scheur in de meniscus van de linkerknie en moest geopereerd worden. Nu, acht maanden later, heeft hij voor het eerst weer met de groep getraind. De piepjonge aanvaller wordt beschouwd als één van de grote talenten in Spanje.

Zeker nu er geen Lionel Messi meer is, kan Fati enorm belangrijk worden nog dit seizoen. Wanneer hij zijn wederoptreden zal maken, is nog niet bekend, want Barcelona wil zijn herstelproces niet overhaasten.