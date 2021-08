Vreselijk nieuws uit de voetbalwereld: Wilfried Van Moer is op 76-jarige leeftijd overleden

Wilfried Van Moer, één van de beste Belgische voetballers uit de geschiedenis, is overleden. Hij is getroffen door een hersenbloeding en is overleden in het ziekenhuis van Leuven. Hij werd 76 jaar oud.

De voetbalwereld heeft vandaag afscheid moeten nemen van Wilfried Van Moer. De middenvelder, die als bijnaam 'De Kleine Generaal’ had, won maar liefst drie keer de Gouden Schoen. Hij kwam in zijn carrière uit voor onder meer SK Beveren, Standard, Sint-Truiden en Antwerp. Wilfried Van Moer zou getroffen zijn door een hersenbloeding. In het ziekenhuis van Leuven zou hij dan ook overleden zijn. De Kleine Generaal werd 76 jaar oud. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Wilfried Van Moer.