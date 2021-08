Jean-Marie Pfaff en Paul Van Himst komen met mooie anekdotes na overlijden van Wilfried van Moer

Dinsdag overleed Wilfried Van Moer. Twee voetbaliconen reageren met anekdotes op het overlijden van de voetballer.

Jean-Marie Pfaff ziet na Gerd Müller vorige week met Wilfried Van Moer een nieuwe ploegmaat heengaan. “Drie Gouden Schoenen stonden samen op het veld: Jean Janssens, Wilfried en ik”, zegt Pfaff aan Het Nieuwsblad. “Daarna speelden we samen bij de Rode Duivels. Hij was een kleine pitbull. Maar wel een die kon voetballen. Soms zou je zeggen dat hij een beetje afstandelijk was, maar hij had een groot hart. Toen ik hem vroeg om in 1991 in mijn afscheidsmatch te spelen zei hij: ' Ik ben helemaal versleten en ik ga twee dagen in mijn bed moeten blijven liggen. Maar voor jou kom ik.'”

Ook Paul Van Himst houdt goede herinneringen over aan Van Moer. “Wilfried was een stille genieter van het leven. Direct maar correct. Iemand die graag eens lachte. En als voetballer zou hij zelfs bij de huidige generatie de beste middenvelder zijn. Ballen afpakken zoals Witsel kon hij ook, maar hij had meer. Techniek, fysiek, loopvermogen, intelligentie. Alleen met de kop was hij wat minder. Van één ding heb ik spijt. Toen hij naar Standard is gegaan, had de voorzitter van Anderlecht mij gevraagd om hem naar ons te laten komen. Jef Jurion was namelijk weg. Wilfried wilde dat eigenlijk wel, maar het is toch Standard geworden. Anders waren we met Anderlecht nog vijf keer vaker kampioen gespeeld.”