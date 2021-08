Zorgt Mbappé nog voor opschudding aan het einde van deze transfermercato? Opvolger staat al op vizier PSG

Aan het einde van deze transfermercato is er nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van Kylian Mbappé. Toch denkt PSG al na over een mogelijke vervanger.

Al maanden valt de naam van Kylian Mbappé in en rond het stadion van Real Madrid. Alles lijkt erop dat de jonge Fransman Paris Saint-Germain graag zou verlaten, maar zekerheid is er nog niet. Mbappé heeft nog een contract lopen tot 2023 bij PSG, dat ooit 145 miljoen voor hem neertelde. Lang was er speculatie of hij al dan niet zou bijtekenen, maar daar kwam maar geen schot in de zaak. Real Madrid besloot dan maar het heft in eigen handen te nemen en bracht een bod uit van 160 miljoen euro Mbappé.

Of ze bij PSG het risico zouden durven nemen om dit aanbod af te slaan valt ook te betwijfelen. Volgend seizoen kunnen ze de 22-jarige superster namelijk gratis en voor niets kwijt zijn. Nu verkopen lijkt dus de meest veilige optie, maar wat dan? PSG had met Neymar-Mbappé-Messi de gedroomde voorhoede, maar als één van deze drie plots wegvalt, wat dan? Wel, bij PSG lijken ze al een antwoord gevonden te hebben op die vraag. Robert Lewandowski wil namelijk graag weg bij Bayern München. Ook al is Lewandowski al 33 jaar oud, hij is nog steeds een van de beste spitsen ter wereld.

Te duur?

PSG neemt het mogelijke vertrek van Mbappé heel serieus. Vorige week zaten ze zelfs al eens samen met Pini Zahavi, de vertegenwoordiger van Robert Lewandowski. De Parijzenaren kijken overigens niet enkel naar de Poolse spits, maar overwegen ook andere pistes. Evertonspits Richarlison kan ook de aandacht van de topclub genieten. De kans dat PSG eerst zal proberen om Lewandowski binnen te halen is natuurlijk wel heel groot. Het enige minpunt is de prijs die Bayern stelt voor de Poolse spits. Ze zouden graag om en bij de 100 miljoen krijgen voor de verkoop van Lewandowski. 100 miljoen is echter een redelijk hoog bedrag voor een 33-jarige speler.

Zelfs voor PSG is 100 miljoen euro een ontmoedigend bedrag om de piste van Lewandowski verder uit te dokteren, maar Zahavi zal de Parijzenaren wel in de goede richting proberen te duwen. Misschien dat ze de prijs ook nog wel wat naar beneden zouden krijgen. De zaakwaarnemer van Lewandowksi beseft ook wel dat PSG misschien wel de enige ploeg is die nog veel geld wil betalen voor de spits. Eerst en vooral wordt het afwachten wat PSG doet met het aanbod van Real Madrid voor Mbappé, pas dan zullen we echt kunnen zien wat voor transfercarrousel er volgt.