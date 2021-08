Officieel: Percy Tau verlaat Brighton voor een avontuur in Egypte

De voormalige speler van Union, Club Brugge en Anderlecht heeft een nieuwe club.

Het is officieel: Percy Tau heeft een nieuwe club gevonden. Zijn volgend avontuur zal in Egypte zijn, meerbepaald bij Al Ahly. Momenteel kan de transfer nog niet helemaal worden afgerond, dat kan pas als de transfermarkt in Egypte opnieuw open gaat. Brighton haalde de Zuid-Afrikaan vorig seizoen terug van een uitleenbeurt bij Anderlecht. Tau was toen goed aan het presteren, maar in de Premier League overtuigde hij nooit.

Graham Potter, de trainer van Tau bij Brighton, vertelde: “Ik heb echt genoten van de samenwerking met Percy. Hij is zeer professioneel en enorm populair bij de rest van de ploeg, maar in deze fase van zijn carrière wil hij regelmatig spelen en dat begrijpen we volledig. Deze stap geeft hem de kans om dat te doen en hij gaat naar een van de grootste clubs in Afrika. Namens iedereen bij de club wens ik hem het beste voor de toekomst", besloot Potter.