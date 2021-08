Cristiano Ronaldo neemt met een emotionele boodschap afscheid van Juventus

Cristiano Ronaldo verlaat Juventus niet voordat hij afscheid heeft genomen van de fans. Dit doet hij in een boodschap op Instagram.

Drie jaar nadat hij de voetbalwereld heeft verrast door Real te verlaten voor Juventus, is Cristiano Ronaldo terug bij Manchester United. Maar bij zijn vertrek is hij niet vergeten de supporters van Juventus, met wie hij drie mooie jaren heeft geleefd, hartelijk te bedanken.

"Vandaag verlaat ik een fantastische club, de grootste in Italië en zeker een van de grootste in Europa. Ik gaf mijn hart en alles wat ik had voor Juventus en ik zal tot het einde van mijn leven van de stad Turijn houden."

De 'tifosi bianconeri' hebben me altijd gerespecteerd en ik heb geprobeerd hen te bedanken door voor hen te vechten in elke wedstrijd, in elk seizoen, in elke competitie. Uiteindelijk kun je terugkijken en beseffen dat je geweldige dingen hebt bereikt. Niet alles wat we wilden, maar toch hebben we samen een geweldig verhaal geschreven.

“Juve, storia di un grande amore Bianco che abbraccia il nero Coro che si alza davvero Juve per sempre sara…”