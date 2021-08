'Standard en Genk gaan de strijd met elkaar aan om flankverdediger uit Serie A'

De transfermarkt is nog een aantal dagen open en dus wordt het steeds spannender allemaal. De clubs zitten ook al eens in elkaars vaarwater en dat is vrijdag niet anders.

Dimitrije Kamenovic staat volgens La Lazio Siamo Noi in de belangstelling van zowel Standard als KRC Genk. De 21-jarige linkervleugelverdediger zou bij de Romeinen op niet al te veel speelkansen moeten rekenen en dus kan een deal hem aan meer speelminuten helpen. Genk en Standard Kamenovic zit ook in de portefeuille van Kezman, die ook onder meer Milinkovic-Savic zijn belangen weet te behartigen. En dus is de link met Genk en/of de Belgische competitie meteen niet al te veraf. Tot op heden is er nog niets concreets.