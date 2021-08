OFFICIEEL: Voormalige Standard-speler gaat aan de slag bij Reading

Alen Halilovic, tienvoudig Kroatisch international, zet zijn carrière verder in Engeland. De ex-speler van Standard ondertekende een contract bij Reading.

Halilovic komt transfervrij over van Birmingham, dat net als Reading actief is in het Championship. De 25-jarige Kroaat tekende een contract voor één seizoen bij Reading.

In januari 2019 werd hij door AC Milan een half seizoen uitgeleend aan Standard. In veertien wedstrijden voor de Rouches was Halilovic leverde hij één assist.