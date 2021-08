🎥 Pijnlijk realisme bij Arsenal-fan: "Ronaldo onze rivaal? Eerder Brighton..."

De transfer van Cristiano Ronaldo naar Manchester United zette het voetbal even in vuur en vlam.

In Engeland kijken ze enorm uit naar de terugkeer van CR7 in de Premier League. Vele supporters van andere clubs boezemen zichzelf misschien toch wel wat angst in wanneer ze tegen Manchester United moeten spelen.

Althans, dat dacht deze journalist toch wanneer hij op straat enkele voetbalsupporters aansprak. De supporter in kwestie was geen Ronaldo-fan, maar een Arsenal-supporter waarna de journalist zegt dat Ronaldo nu dus één van hun rivalen zal zijn. "Niet bepaald. Onze rivaal is nu meer Brighton maar ja, ze spelen in dezelfde competitie", klinkt het pijnlijk.

Na drie speeldagen heeft Arsenal nog altijd 0 punten, de Gunners hebben zelfs nog niet kunnen scoren in de Premier League dit seizoen.