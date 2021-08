OFFICIEEL: Arsenal laat winger terug naar thuisland keren na mislukte passage met één doelpunt

Willian, ondertussen 33 jaar, werd in 2013 door Chelsea weggekaapt door het toen steenrijke Anzji in Rusland. Bij Chelsea kende de Braziliaan een goede periode en was hij steevast basisspeler toen Chelsea twee titels veroverde.

Daarna ging hij transfervrij naar Arsenal waar hij nooit echt heeft kunnen overtuigen. Vorig seizoen mocht hij in 25 wedstrijden spelen maar was hij goed voor slechts één doelpunt. Met Saka, Pepe, Martinelli, Smith Rowe... Heeft Arteta genoeg andere alternatieven.

En daarom laat Arsenal Willian terugkeren naar Brazilië. De Braziliaan keert terug naar Corinthians, de ploeg waarbij hij doorbrak voor hij naar Europa trok. Arsenal zal geen transfersom ontvangen voor Willian, die al langer had aangegeven te willen vertrekken.

After six days negotiations… Willian to Corinthians, agreement reached and here-we-go soon! Paperworks to be signed on Monday, last details to be sorted and then Willian will travel to Brazil to sign with Timão. 🛩🇧🇷 #Corinthians



