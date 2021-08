Wout Faes klaar om het tegen Lionel Messi op te nemen: "Ik ben niet bang van hem"

Het heeft even geduurd maar Lionel Messi zal zondag zijn debuut maken bij PSG. De Argentijnse superster zal het meer dan waarschijnlijk opnemen tegen Wout Faes.

"Als we een goed resultaat willen halen, is het beter dat Messi op de bank zit", lacht Wout Faes bij L'Equipe. "Maar het zou wel heel leuk zijn om me te kunnen meten met hem en te zien hoe goed hij werkelijk is. Als je ziet welke verdedigers hij allemaal al in zijn zak heeft gehad, zal ik me niet beschaamd voelen als hij het met mij ook zou doen", klinkt het.

Hoewel hij zich mentaal al wel voorbereid heft op een lastige wedstrijd, is Faes niet bang van de confrontatie met Messi. "Ik ben niet bang, zeker niet. Mijn beste vriend liet me al weten gestresseerd te zijn. Ik vroeg hem waarom, hij zal niet tegen Messi spelen. Waarop hij tegen me zei dat ik wel tegen Messi zou spelen. Iets dat ik enkele jaren geleden nooit voor mogelijk had geacht. Dat maakt het net zoveel mooier, het wordt onvergetelijk", denkt de ex-verdediger van onder andere Anderlecht en KV Oostende.