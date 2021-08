🎥 Messi-gekte is er niet alleen bij fans, maar ook bij tegenstanders van PSG

Dat Lionel Messi onder de spotlights staat, mag dan wel een understatement zijn. Zijn eerste speelminuten gingen niet onopgemerkt voorbij.

Lionel Messi is een fenomeen, daar mag geen twijfel over bestaan. Vooraleer hij sportief zal ontbolsteren zal het nog even wachten zijn.

Dat hij echter nu al voor het nodige spektakel naast het veld zorgt, staat als een paal boven water. De fans waren laaiend om zijn komst en eerste minuten.

Ook bij zijn tegenstanders is Messi gigantisch populair. Reims-doelman Predrag Rajkovic haalde na de match van zondag zijn kind uit de tribune om op het veld een foto te maken met Messi. Verschillende spelers van Reims kwamen hem ook om zijn wedstrijdshirt vragen.