'Club Brugge heeft Franse linksachter bijna beet'

Club Brugge heeft er al drukke transferweken opzitten, maar ook de komende dagen kan er nog een en ander bewegen bij de landskampioen. Zo zou Ricca nog kunnen vertrekken bij blauw-zwart. Met Rennes-speler Faitout Maouassa (23) heeft Club Brugge al een potentiële vervanger.

L'Equipe meldt dat de onderhandelingen tussen Maouassa en Club Brugge in een vergevorderd stadium zitten. Maouassa schermt met interesse uit de Bundesliga (Borussia Mönchengladbach en Frankfurt), maar het feit dat Club Brugge in de Champions League speelt, kan doorslaggevend zijn.

Volgens de Franse krant is er al een akkoord tussen Club Brugge en de speler. Stade Rennes en Club Brugge proberen de komende uren een akkoord te vinden omtrent de transfersom, die om en bij vier miljoen euro zal liggen.

Maouassa werd in 2017 door Stade Rennes voor zeven miljoen weggeplukt bij AS Nancy. Zijn contract bij Rennes loopt aan het einde van het seizoen af. Maouassa kwam dit seizoen nog niet in actie in de Ligue 1.