Officieel: Dennis Praet gaat in Serie A op zoek naar speelgelegenheid

Wat al een tijdje in de lucht hing, werd in de vooravond bevestigd: Dennis Praet maakt het seizoen af in Torino.

Torino huurt Praet voor de rest van het seizoen van Leicester City, waar onze landgenoot niet meer aan spelen toekwam. Torino bedong eveneens een aankoopoptie op de 27-jarige middenvelder. De Serie A is geen onbekend terrein voor Praet. Tussen 2016 en 2019 speelde de dertienvoudige Rode Duivel voor Sampdoria 98 wedstrijden in de Italiaanse hoogste klasse. 🤝 | UFFICIALE@dennispraet è un calciatore del Toro! 🔥🐂



👉 https://t.co/uvtuPOKVBg#SFT pic.twitter.com/YVmQ1MMJFP — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 31, 2021