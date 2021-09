Zinho Vanheusden weet wat hij wil bereiken met de Rode Duivels

Zinho Vanheusden sprak vandaag met de pers voor de wedstrijd Estland. Hij weet heel goed wat hij wil bereiken met de Rode Duivels.

Daar had Vanheusden het onder andere over een gelijkenis tussen de Rode Duivels en zijn nieuwe werkgever Genoa. "Bij Genoa spelen we net als bij de Rode Duivels in een driemansdefensie. Ik denk dat dat positief is voor mij. Op training bij Genoa werken we daar superhard aan. Zo leer ik veel bij", had Sporza genoteerd. Vanheusden speelde tot zover drie wedstrijden bij Genoa, twee in de Serie A en één in de Copa Italia.

In het verleden heeft Vanheusden al een paar maal te kampen gehad met langdurige en zware blessures. Hij hoopt dat hij dit nu achter zich kan laten. "Ik hoop dat ik nu blessurevrij kan blijven en dan is het mijn bedoeling om vanaf nu bij de nationale ploeg te blijven. Het is mijn doel om met de Rode Duivels naar het WK te gaan. Dat is mijn droom en daar werk ik elke dag hard voor."