Barcelona wil voormalige jeugdspeler koste wat het kost terughalen

Barcelona wou Dani Olmo deze zomer al terughalen, maar hun bod werd geweigerd. Deze winter willen ze de voormalige jeugdspeler van La Masía koste wat het kost terughalen.

Op 31 augustus, de laatste dag van deze transfermercato, kreeg RB Leipzig een bod binnen van Barcelona op sterspeler Dani Olmo. De Blaugrana wou de voormalige jeugdspeler voor een kleine 60 miljoen euro terughalen. Leipzig weigerde dat bod. Ze willen minstens 75 miljoen euro ontvangen voor de Spaanse middenvelder, maar Barcelona wil absoluut niet opgeven. Dani Olmo is het toptarget van de Blaugrana deze winter, dat meldt MundoDeportivo.

MundoDeportivo meldde ook dat Dani Olmo zelf heel veel interesse had in een terugkeer naar Barcelona. Naar verluidt tekende bereikte hij zelfs een akkoord voor een vijfjarig contract met de Blaugrana in afwachting van een akkoord tussen beide ploegen. Toch werd het bod geweigerd omdat Leipzig geen tijd meer had om na het afronden van de transfer van Olmo nog op zoek te gaan naar een vervanger.

Voormalige jeugdspeler

Dani Olmo speelde tussen 2007 en 2014 al voor FC Barcelona bij de jeugd. Barcelona haalde deze zomer al Eric Garcia terug van Manchester City. Ook hij is een voormalige voetballer van La Masía. De 23-jarige Olmo heeft nog een contract bij Leipzig tot 2024, maar blijft zelf zeer geïnteresseerd in een transfer naar zijn voormalige jeugdploeg deze winter.