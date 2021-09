De dag waarop onze Rode Duivels verloren in Estland...

Vanavond spelen de Rode Duivels op het veld van Estland. Een gemakkelijke partij, denken we nu, maar dat was ooit anders...

Het is 14 oktober 2009, de Rode Duivels spelen de tiende en laatste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2010 in Zuid-Afrika. Sinds speeldag acht waren de Belgen al zeker dat ze niet zouden deelnemen aan het toernooi, maar toch moesten ze de wedstrijd tegen Estland afwerken.

Plots is Vercauteren, die René Vandereycken verving als bondscoach, niet meer te zien. Hij moest plaats maken voor de Nederlander Dick Advocaat. Tegen Turkije zetten de Rode Duivels een knappe prestatie neer door te winnen met 2-0, maar vier dagen later was het andere koek.

Vier dagen na de overwinning tegen Turkije moesten de Belgen op bezoek bij Estland in Tallinn. Piiroja en Vassiljev wisten te scoren tegen de Duivels en zo gingen we met 2-0 onderuit. Een zware klap in het gezicht van de Belgen, die op een vierde plaats eindigden in de kwalificatiegroep.

De Duivels die onderuit gingen in Estland waren (van links naar rechts): Bailly, Dembélé, Van Buyten, Vermaelen, Mudingayi, Lombaerts, Vertonghen, Mirallas, E. Mpenza, Lamah en Swerts.