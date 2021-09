Hazard legt uit waarom hij geen trainingsbeest is: "Als ik op training hetzelfde doe als op match krijg ik daar ook die tikken"

Eden Hazard is terug helemaal fit en moet vanavond tegen Estland de Rode Duivels bij de hand nemen, want Kevin De Bruyne is er niet. In een interview met VTM Nieuws was hij alvast zijn eigen zelve weer.

Hazard is geen trainingsbeest, dat weet iedereen die hem maar een beetje kent. Maar daar heeft hij ook een goeie uitleg voor. De creatieve aanvaller krijgt volgens hem al genoeg te verduren in matchen. "Ik ben een speler die veel acties maakt", noteerde HLN. "En dus krijg ik veel tikken op de enkels en de benen. Als ik op training ga doen wat ik in wedstrijden doe, zou ik dus ook op training die tikken moeten incasseren. Dat heb ik liever niet. Daarom zijn mijn trainingen minder intensief. Maar dat wil niet zeggen dat ik niét train. Ik ben altijd stipt op tijd en ik doe het nodige."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Estland - Belgiƫ live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.