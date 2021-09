Hans Vanaken zet zijn fout recht met een doelpunt en een assist maar het hadden er nog meer kunnen zijn

Hans Vanaken ging met het eerste doelpunt van Estland in de fout maar zette zijn fout meer dan recht met één assist en een doelpunt. Hij blikte tevreden terug over zijn wedstrijd.

Het was geen gemakkelijk begin voor Vanaken waar hij met het eerste doelpunt van Estland in de fout ging. Maar hij zette dit prima recht. "Het is altijd fijn een doelpunt mee te pikken. Het is één van mijn kwaliteiten als middenvelder om daar te infiltreren en een goed moment kiezen om daar in de box om te duiken. Vanaf dat moment zijn we verder beginnen te zoeken en uiteindelijk vallen die doelpunten wel."

Hij scoorde niet alleen maar gaf ook een assist op Lukaku. "Een pas naar Romelu, die niet veel ruimte had maar het prima doet. Ik had er nog meer kunnen hebben maar het belangrijkste is de drie punten en dan kunnen we naar huis"

De Rode Duivels kregen twee doelpunten tegen en dit was toch onverwacht. "Het tweede doelpunt viel ook na al een paar wissels en een communicatiefout achteraan. Op zich het belangrijkste is dat we de drie punten hebben. We weten ook dat dit niet altijd de gemakkelijkste wedstrijden zijn om te spelen. We hebben het goed volbracht."