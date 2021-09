Hij is er eindelijk: Cristiano Ronaldo landt in Manchester

Portugese wereldster Cristiano Ronaldo is geland in Manchester. De aanvaller tekende op het einde van de transferperiode bij Manchester United, maar had eerst nog interlandverplichtingen.

Doordat Ronaldo tegen Ierland zijn tweede en winnende doelpunt vierde door zijn shirt uit te trekken kreeg hij een gele kaart. Dit levert hem een schorsing op waardoor hij de volgende kwalificatiewedstrijd op 7 september tegen Azerbeidzjan mist. De Portugees mocht daarom het Portugese kamp verlaten en is nu geland in Manchester om aan te sluiten bij zijn nieuwe club. šŸ›¬ Manchester.#MUFC | @Cristiano — Manchester United (@ManUtd) September 3, 2021





