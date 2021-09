Pjanic geeft Koeman trap na: "Heel vreemde trainer. Hij had geen respect voor mij"

Miralem Pjanic verhuisde de afgelopen mercato van Barcelona naar Besiktas. De Bosniër had wel nog iets te zeggen over zijn relatie met Barça-trainer Ronald Koeman.

Pjanic en Koeman waren geen te beste vrienden. 'Hij had geen respect voor me. Hij sprak nooit met mij! Ik ben een speler die alles kan accepteren, maar ik had graag een op een uitleg gekregen en niet alsof ik een jongen van vijftien was', zegt Pjanic in Marca.

"Soms liep ik 45 minuten warm en mocht ik niet invallen. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Maar ik ben altijd heel respectvol geweest, naar de trainer en naar de teamgenoten. Je kan het iedere speler vragen en die zal zeggen dat ik altijd goed trainde en mijn best deed."

Maar het veranderde niets aan de situatie. "Ik begreep niet waarom. Ik denk dat ik een goede speler ben met een professionele houding. Maar hij is een heel erg vreemde trainer, eentje die ik nog nooit heb meegemaakt."

Besiktas dan maar, om er van verlost te zijn. "Ik ben akkoord gegaan met een salarisverlaging en ben naar Besiktas gegaan omdat ik hou van het spelen van voetbal."