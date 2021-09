Benjamin Lambot maakte het Westerlo knap lastig met Luik: "We moeten ons niet schamen voor deze prestatie"

Zondagmiddag plaatste Westerlo zich voor de zestiende finales van de Croky Cup. Al hadden de kemphanen het lastig met Luik. Pas in de slotfase kon Tuur Dierckx de verlossende 1-3 tegen de netten duwen.

FC Luik (Eerste Nationale) verweerde zich kranig tegen Westerlo. Het stamnummer 4 kwam zelfs op voorsprong tegen Westerlo, de leider in 1B. Via een strafschop kwam Westerlo op slag van rust op voorsprong. Na de koffie waren Sang en Marine dicht bij de gelijkmaker en verlengingen, maar in de slotfase zorgde Westerlo voor een overdreven 1-3 eindstand.

"We hebben vandaag alles gegeven en ons spel gespeeld. De voorsprong gaf ons vleugels en we probeerden een strakke organisatie te houden, maar we betaalden die twee of drie kleine foutjes cash", aldus Benjamin Lambot. "Vergeet ook niet dat onze competitie nog niet van start is gaan, terwijl Westerlo al drie competitieduels in de benen had. Dat verschil in ritme merkte je ook. Maar we moeten ons zeker niet schamen voor onze prestatie. We hebben er alles aan gedaan om onze voet naast hen te zetten", besluit de ex-speler van onder meer Cercle Brugge.