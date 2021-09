Veel Duivels hebben duidelijk niet veel zin in verplaatsing naar Wit-Rusland: "Ik wil mijn plaats wel afstaan hoor"

Twee van de drie opdrachten zijn volbracht. Maar wie gaat er woensdag aan de aftrap staan tegen Wit-Rusland. Want weinigen staan te springen om de trip te maken.

Als de bondscoach hen wil meenemen, hebben ze natuurlijk weinig keuze. Of je moet een slimme jongen zijn zoals Jan Vertonghen of Romelu Lukaku. Die pakten hun tweede gele kaart tegen Tsjechië en zijn dus geschorst. Bij Lukaku is dat - zonder hem te beschuldigen - toch wel opmerkelijk. Lukaku pakte één gele kaart in zijn hele internationale carrière van 98 matchen. Nu pakte hij er twee in twee matchen.

Maar er zijn er nog anderen die niet staan te springen. 1700 kilometer enkel reisje terwijl je zaterdag of zondag weer op het veld moet staan Thibaut Courtois, de man die normaal gezien alles wil spelen, gaat ook nog even met de bondscoach praten. Die gaf al aan dat hij Courtois omwille van 'een achillesprobleem' wel zal laten vertrekken.

"(lacht) Ik heb altijd zin om met de Rode Duivels te spelen. Maar het is wel een verre verplaatsing en er staan belangrijke matchen met Madrid op het programma. Na de match die ik vandaag speelde, mag ik misschien mijn joker inzetten. Vragen dat ik niet mee moet? Ja inderdaad. 't Is ook een goeie kans voor een andere keeper om te spelen. Ik wil mijn plaats wel afstaan."