Het vertrouwen in Romelu Lukaku is bijzonder groot: "Geen enkele speler in Premier League zal dit seizoen belangrijker zijn voor het team"

De voorbije zomer werden er in de Premier League met Cristiano Ronaldo, Jack Grealish en Jadon Sancho enkele prachtige transfers afgerond. Maar volgens een voormalig Engels voetballer zal Romelu Lukaku de grote man in Engeland worden.

De 28-jarige spits verliet deze zomer Inter Milaan voor Chelsea, waar hij weleens een heel grote impact zou kunnen hebben: “Ik zie geen enkele speler in de Premier League die dit seizoen belangrijker is voor zijn team dan Romelu Lukaku”, aldus Stan Collymore aan The Mirror.

De voormalige voetballer had eerst nog zijn twijfels toen the Blues het enorme bedrag voor de imposante spits op tafel legde, maar lijkt nu helemaal overtuigd: “Als Chelsea Lukaku voor 10 wedstrijden zou verliezen, zou dat een enorme impact hebben op hun titelkansen, zelfs op hun poging om in de top vier te eindigen.”

De verwachtingen voor de 100-voudige Rode Duivel zijn dus hoog. In het verleden werd hij tijdens zijn periode bij Manchester United nog vaak onder vuur genomen. Daarom blijft de ex-speler van onder meer Liverpool nog op zijn hoede: “Het is nog te vroeg om te zeggen of ik gelijk had of niet, want het duurt nog 20 tot 25 wedstrijden voordat we echt kunnen oordelen. Lukaku is echter in de bloei van zijn leven en zou zijn team op zijn schouders moeten dragen. Hij zou de speler moeten zijn die het verschil maakt als anderen het moeilijk hebben, net zoals Didier Drogba deed.”