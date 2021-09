Nederlandse analist: "Ik weet niet wie beter is, Haaland of Lukaku"

Romelu Lukaku zijn statistieken bij de Rode Duivels hebben ook in het buitenland bewondering opgewekt. In Nederland was analist Wim Kieft quasi lyrisch en hij vergeleek hem met een ander godenkind.

Lukaku scoorde er nu al 67 en sinds Roberto Martinez bondscoach is, scoort hij zo goed als elke match. Kieft vergeleek hem met een andere goalgetter. "Ik weet niet wie beter is: Haaland of Lukaku. Lukaku is heel goed aanspeelbaar, is ook erg snel en heeft een geweldig linkerbeen. Tegen Estland maakte hij twee goals en je zag dat hij links en rechts snel kan wegdraaien. Hij is zo moeilijk te verdedigen", zei hij bij Veronica Inside.