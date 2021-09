Hoe de internationale kalender steeds zwaarder op spelers en clubs begint te wegen: dan mag je nog Manchester City zijn...

Waar is de tijd van twee interlands - of zelfs één - per internationale break? Door corona en de toevoeging van de Nations League zijn dat er telkens drie geworden. Spelers zijn zo 10 dagen weg van hun club. En met de plannen van de FIFA lijkt daar niet meteen verandering in te komen.

Een WK om de twee jaar. Los van het feit dat het de charme van de schaarste wegneemt en de trofee lijkt te gaan devalueren, is er ook nog de moordende kalender die zo aan spelers opgelegd wordt. Dan mag je nog Manchester City zijn en een kern van 22 quasi evenwaardige spelers hebben, nog is het een zware belasting. Er zijn bij City 17 (!) spelers op internationale opdracht. Drie anderen (Foden, De Bruyne en Steffen) zouden zich daar ook bijgevoegd hebben indien ze niet geblesseerd waren.

Niemand op training bij City

Pep Guardiola kon zich de voorbije week wat bezighouden met zijn U23 en Roméo Lavia klaarstomen voor het grote werk, want zijn volledige eerste ploeg was toch weg. City speelt zaterdag de topmatch tegen Leicester. Niet echt ideaal. En zo gaat het bij veel topclubs uiteraard. We beschuldigen Romelu Lukaku nergens van, maar 't was niet dom om zondag zijn tweede gele kaart in evenveel matchen te pakken.

Een tripje naar Kazan om donderdagmorgen om 5u30 in Charleroi aan te komen... Dan nog even naar Engeland vliegen om zaterdag om 18u30 op het veld te staan tegen Aston Villa, 't is vragen om miserie. Hetzelfde voor Jan Vertonghen die ook zaterdag speelt, maar dan zo'n 900 kilometer van Lissabon, op het veld van Santa Clara. Ook hij is geel geschorst.

Trop is te veel

We kunnen ons ook niet inbeelden dat ze bij Real Madrid heel content zijn dat Eden Hazard mee op het vliegtuig moest. Na zoveel blessureleed hadden ze hem graag vandaag al teruggezien in Madrid om rustig de zondagmatch tegen Celta de Vigo voor te bereiden. Thibaut Courtois vroeg een joker aan de bondscoach en kreeg die.

De spelers hebben het al verschillende keren aangekaart: dit begint te veel te worden. In oktober staat de Final Four van de Nations League op het programma en in november de resterende WK-kwalificatiematchen. Dan is de Champions League ook volop bezig en worden er om de twee weken topmatchen gespeeld midweeks. Bekercompetities en kerstvoetbal erbij... Dan zit je aan een match of 55-60 per seizoen. Zelfs de spieren van Romelu Lukaku gaan op den duur wel eens 'foert' zeggen.

Maar of het debat ook gevoerd kan worden met FIFA en UEFA? Er moet geld in het laatje komen. Het gaat de grotere clubs dwingen nog meer geld uit te geven, want om het voorbeeld van City nog eens aan te halen: met 22 spelers ga je zulke seizoenen niet afwerken. Of het moet zijn dat ze de jeugd ineens kansen gaan geven.