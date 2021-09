Opnieuw spreekt een kapitein zich uit tegen WK in Qatar

Tim Sparv is de kapitein van de Finse nationale ploeg. Hij heeft zich negatief uitgelaten over het WK in Qatar.

Tim Sparv neemt het dinsdag met Finland op tegen Frankrijk in een belangrijke duel in de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar. Dat de Finnen het WK zouden halen in de groep met onder meer Frankrijk en het verrassende Armenië? Dat lijkt onwaarschijnlijk. Geen boycot Maar als het van kapitein Sparv zou afhangen, dan zouden de Finnen mogelijk het WK sowieso boycotten. Of niet? "Een boycot zou de werkomstandigheden van de mensen niet verbeteren, integendeel. Maar we moeten er wel blijven over spreken."





Volg Frankrijk - Finland live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.