Ronaldo waarschuwt Paris Saint-Germain: "Wedstrijden winnen is geen wiskunde"

De gewezen Braziliaanse topspits vergelijkt de huidige kern van PSG met die van Real Madrid ten tijde van de Galacticos, toen Ronaldo samen met onder meer Zidane, Figo en Beckham het mooie weer maakte in de Spaanse hoofdstad.

In een gesprek met La Gazzetta dello Sport ging Ronaldo dieper in op de stevige mercato van PSG, die dit seizoen meer dan ooit hun pijlen richten op de Beker met de grote oren. "Het is nog veel te vroeg om te stellen dat PSG de Champions League zal winnen. Veel hangt af van de loting na de groepsronde", aldus Ronaldo.

"PSG ligt voor mij in poleposition, maar een goede ploeg op papier hebben is één ding. Het moet nog altijd op het terrein gebeuren. Daarbij spelen zoveel factoren een rol. Kijk naar Real Madrid ten tijde van de Galacticos... In die vijf seizoenen hebben ze nooit de Champions League gewonnen. Winnen is echt geen wiskunde, zelfs niet als je over de beste ploeg beschikt. Dat geldt zeker ook voor PSG", besluit de voormalige steraanvaller van onder meer PSV, Inter, Barcelona en Real Madrid.