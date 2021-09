📷 Mooie beelden! Rode Duivels trainen in de schaduw van de moskee van Kazan

Aan de vooravond van Wit-Rusland-Belgiƫ werkten de Rode Duivels een training af in het Central Stadium van Kazan. Het leverde schitterende beelden op.

Nee, het Central Stadium is de Kazan Arena niet: verouderd, piste rond het veld. In het oude stadion van Rubin worden niet veel wedstrijden meer gespeeld, wat de staat waarin de grasmat verkeert overigens niet doet vermoeden. Toch valt de verlichte moskee in de achtergrond op. Qolsharif, de blauw-witte moskee, springt meteen in het oog. Het leverde alvast deze feeërieke beelden op van de Rode Duivels.