Roberto Martinez legt uit waarom Zinho Vanheusden geen enkele minuut speelde tegen Wit-Rusland

Zinho Vanheusden was één van de Rode Duivels die tegen Wit-Rusland geen enkele speelminuut toebedeeld kreeg.

Vanheusden werd door velen aan de aftrap verwacht, maar uiteindelijk moest hij de volledige wedstrijd vanop de bank toezien.

"Zinho is nog jong, hij zal nog beter worden eens hij 20 matchen in de Serie A gespeeld heeft. Ik wou de drie verdedigers behouden die in Estland gespeeld hadden om aan de automatismen te werken. We hebben de nul gehouden, deze keer was de complementariteit veel beter”, zegt Martinez achteraf.

Vanheusden moet net als de andere jongens niet ontgoocheld zijn. “Ik hoop dat elke speler die niet gespeeld heeft ontgoocheld naar huis terugkeert, zodat ze veel zin hebben om volgende keer wel minuten te maken.”