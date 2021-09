Aanvaller van Ajax geniet na zijn vier doelpunten in de Champions League: "Het was de match van mijn carrière"

Sébastien Haller kan terugkijken op een schitterend debuut in de Champions League. Hij scoorde namelijk vier doelpunten en na de match werd hij uiteraard verkozen tot man van de wedstrijd.

Ajax-aanvaller Sebastien Haller heeft woensdag een uitstekende prestatie geleverd in zijn eerste Champions League-wedstrijd tegen Sporting CP (5-1). Zo scoorde de spits maar liefst vier keer voor de Nederlandse club. Bij beIN Sports gaf hij een reactie.

"Ja, ik heb woensdag een droom beleefd, het was echt de match van mijn carrière! Ik heb mijn hele leven gewacht om in zo'n competitie te spelen, en in de eerste wedstrijd die ik in de Champions League speel, maak ik 4 doelpunten en word ik tot man van de wedstrijd uitgeroepen. Ik had niet op meer kunnen hopen, ik voel mij zo goed", zei de aanvaller met een grote glimlach.