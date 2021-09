De Gea redt Manchester United en stopt zo verschrikkelijke serie rond strafschoppen

David De Gea liet de voorbije weken opnieuw knappe dingen zien in doel bij Manchester United en ook het voorbije weekend was hij cruciaal in de overwinning van zijn ploeg. Zo pakte hij in de allerlaatste minuut een strafschop.

David De Gea heeft zondag tegen West Ham een einde gemaakt aan zijn slechte vorm. De Spaanse doelman redde in de laatste minuut een penalty tegen West Ham. De Mancunians verzekerden zich zo van de drie punten, terwijl De Gea zijn eerste strafschop na meer dan vijf jaar kon pakken. Zo kon De Gea de laatste 40(!) strafschoppen tegen hem niet pakken. Het zorgde voor een deuk in het vertrouwen van de Spaanse doelman, maar de vloek lijkt voor hem met deze redding eindelijk beëindigd te zijn. Oh Noooooo(ble)... 🙈😅 pic.twitter.com/hwUmMMO0X8 — Play Sports (@playsports) September 19, 2021