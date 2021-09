Druk op Koeman bij FC Barcelona is groot: Shortlist met opvolgers klaar

FC Barcelona heeft het niet gemakkelijk. De positie van trainer Ronald Koeman staat al een tijdje ter discussie.

Eerder werd al bondscoach Roberto Martinez aan de Spaanse club gelinkt. Volgens ARA is er een lijstje met vier namen.

Daar staat ook Martinez op en hij wordt meteen ook verbonden met Thierry Henry als assistent. Andere namen zijn Erik ten Hag van Ajax, Xavi Hernández van Al-Sadd en Albert Capellas uit de jeugdwerking van Barcelona.

