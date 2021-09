Ajax freewheelt door de Eredivisie: wie doet hen wat?

Dinsdagavond ging Fortuna Sittard in eigen huis met 0-5 voor de bijl. Met zestien op achttien is Ajax goed uit de startblokken geschoten. Enkel op bezoek bij Twente werd niet gewonnen. PSV volgt in de stand al op vier punten, weliswaar met één match minder gespeeld.

De statisieken die Ajax laat optekenen, spreken voor zich. Na zes wedstrijden heeft Ajax 27 doelpunten gemaakt en incasseerde het slechts één tegendoelpunt. Geen enkele ploeg deed ooit beter in de historie van de Eredivisie.

Sébastien Haller, nochtans niet de meest populaire speler bij de fans, is topschutter met vijf doelpunten. Opvallend: liefst veertien Ajax-spelers kwamen in de competitie al tot scoren.

We have scored 27 goals and conceded only once in the first six @Eredivisie games.



The best goal difference 𝗲𝘃𝗲𝗿 after six matches. 🧮#ForTheFuture pic.twitter.com/B8FOW5mUi7