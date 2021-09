Nederlandse voetbalbond maakt zich zorgen over het gedrag van de fans

De KNVB is met een statement gekomen na diverse problemen met supporters tijdens wedstrijden in de Eredivisie. Ze maken zich zorgen.

In de Eredivisie werden vrij recent nog twee wedstrijden stilgelegd door de scheidsrechter. Bij FC Groningen tegen Vitesse gebeurde dit nadat de keeper van Vitesse werd geraakt door een voorwerp gegooid uit het publiek. Bij FC Utrecht tegen RKC Waalwijk gingen de teams circa een half uur naar binnen, nadat er ook voorwerpen vanuit het publiek op het veld werden gegooid.

"De afgelopen speelrondes zien we in toenemende mate dat er bier en voorwerpen op het veld worden gegooid en dat bezoekers het veld betreden. Dat keuren wij ten zeerste af en hiermee worden duidelijke regels overtreden. Dit soort zaken zorgt voor vervelende en onveilige situaties op de tribunes en op het veld', begint het statement op de website van de KNVB. De daders van de ongeregeldheden kunnen forse straffen tegemoet zien, stelt de bond. 'Clubs en KNVB doen er alles aan om daders van dergelijke ongeregeldheden op te sporen. Zij kunnen een boete en een jarenlang landelijk stadionverbod tegemoetzien."

De Nederlandse voetbalbond ziet dit fenomeen ook in het buitenland opduiken. "Ook buiten Nederland lijken de ongeregeldheden toe te nemen nu na de coronacrisis weer volop supporters het stadion in mogen. Uiteraard maken wij ons hier zorgen over. Het veelvuldig stilleggen van wedstrijden en het uitdelen van straffen maken het voetbal er niet leuker op. We zijn erg blij dat we in het betaald voetbal vanaf komend weekend weer honderd procent van de stadioncapaciteit mogen gebruiken, maar het zal duidelijk zijn dat we dit wangedrag in de stadions graag direct zien verdwijnen. We roepen alle supporters dan ook op om gezamenlijk hun club op een positieve manier te ondersteunen."