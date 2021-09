Een donkerrode boekhouding: Inter laat grootste verlies ooit optekenen

FC Internazionale zit in vieze papieren. De cijfers in de boekhouding van de Italiaanse landskampioen kleuren namelijk donkerrood.

Het is al langer geweten dat FC Internazionale met financiële problemen kampt. Net door die problemen waren de Italianen in het tussenseizoen uiteidendelijk verplicht om Romelu Lukaku te verkopen.

Calcio e Finanza laat weten dat Inter maar liefst 245 miljoen euro verlies heeft laten optekenen in het seizoen 2020-2021. En dat ondanks 364 miljoen euro aan inkomsten. Voor de volledigheid: dat is het grootste verlies ooit opgetekend in de Serie A.

Licht aan het einde van de tunnel

Inter schrijft het zware verlies toe aan corona en het feit dat er geen fans meer welkom waren in het stadion. Al zijn er tekenen van verbetering. Zo zal de verkoop van Big Rom ervoor zorgen dat het financiële herstel van Inter is ingezet.