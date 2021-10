Ibrahimovic moet (opnieuw) verstek laten gaan voor interlands met Zweden

Ibrahimovic zal geen deel uitmaken van de Zweedse selectie oor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Kosovo en Griekenland volgende week.

Zlatan Ibrahimovic, ondertussen bijna 40 jaar, kondigde na het EK van 2016 zijn afscheid aan bij de nationale ploeg van Zweden. Vorig jaar kwam hij echter terug op die beslissing en wou hij met Zweden mee naar het EK maar een knieblessure hield hem thuis.

Diezelfde knieblessure blijkt nog altijd niet weg te zijn want Ibrahimovic moet ook nu forfait geven wegens een knieblessure. "Zlatan zit nog niet ver genoeg in zijn revalidatie om volgende week te spelen bij de nationale ploeg. Het is jammer voor ons en voor hem", vertelt Zweeds bondscoach Janne Andersson.