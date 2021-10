Sergio Ramos, de saga gaat voort

Sergio Ramos zit ook nu niet in de selectie van PSG voor de verplaatsing richting Stade Rennes.

Nadat hij afgelopen zomer transfervrij was overgekomen van Real Madrid, heeft Sergio Ramos (35) nog steeds geen minuten kunnen maken voor zijn nieuwe werkgever Paris Saint-Germain. Hij is nog altijd aan het recupereren na een kuitblessure en dus nog niet fit genoeg om de selectie te halen.

"Of we een datum kunnen plakken op zijn terugkomst? Nee, nog niet. Hij heeft een dagelijkse evolutie en we zullen zien wanneer hij klaar is, hij blijft verder werken", liet PSG-trainer Mauricio Pochettino weten op de persconferentie.

Met het aanvallende compartiment zit het wel snor bij PSG maar met Ramos er ook nog eens bij in de defensie, kunnen ze zich pas echt opwerpen als Champions League-favoriet.