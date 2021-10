Frankrijk en Deschamps maken zich opnieuw op voor clash met België: "Rivaliteit is er altijd geweest"

België en Frankrijk maken onder elkaar uit wie de finale van de Nations League zal spelen. De Fransen zijn alvast niet van plan om cadeautjes uit te delen. Integendeel.

Leuk extraatje: het is de eerste wedstrijd tussen beide landen sinds die verdoemde halve finale op het WK 2018. Toen wonnen de Fransen met het kleinste verschil van de Rode Duivels. Met andere woorden: we hebben nog een appeltje te schillen.

"Er is altijd rivaliteit geweest met de grenslanden", aldus Didier Deschamps. "Dat hebben we ook met Spanje en Italië. Er waren langs beide kanten oprispingen na die halve finale, maar dat was in het heetst van de strijd. Die verklaringen zijn nadien veel te groot gemaakt."

Deschamps beseft als geen ander dat het ook donderdag een dubbeltje op zijn kant zal worden. "België is één van de beste ploegen ter wereld. Het is dan ook ons doel om hen zoveel mogelijk in de problemen te brengen."