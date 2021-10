Nieuwe domper voor Vanheusden: blessure houdt verdediger opnieuw een tijdje aan de kant

Zinho Vanheusden zal de komende weken vooral het revalidatiehonk zien in plaats van de grasmat. De verdediger is buiten strijd met een spierblessure.

Genoa CFC zal de komende weken geen beroep kunnen doen op Zinho Vanheusden. De verdediger staat minstens vier weken aan de kant met een scheurtje in de hamstrings.

En dat is een zware domper voor Vanheusden. Onze landgenoot had net een basisplaats veroverd in Italië. Bovendien miste hij het grootste deel van vorig seizoen met een zware knieblessure.