Raphaël Varane voor de wedstrijd tegen Rode Duivels: "Twee grote teams die tegenover elkaar staan, maar wij zullen er alles aan doen om te winnen!"

Raphaël Varane is vastberaden en ambitieus voor hij België tegemoet treedt. Zo wil de verdediger van Manchester United zich maar al te graag plaatsen voor de finale van de Nations League.

Drie jaar na een door Frankrijk gewonnen halve finale op het WK treffen Les Bleus en de Rode Duivels elkaar donderdag opnieuw in Turijn. Maar voor Frankrijk zal het geen rematch worden voor de ontmoeting op 10 juli 2018.

"De halve finale op het wereldkampioenschap is verleden tijd. Het was een mijlpaal voor beide teams, maar dat was meer dan drie jaar geleden en het ligt achter ons," benadrukt centrale verdediger Raphaël Varane.

Frankrijk gaat deze Final Four echter in met de ambitie om Portugal, de winnaar van de eerste Nations League, op te volgen. "Dit zijn twee grote teams die tegenover elkaar staan, met als doel het bereiken van de finale en een trofee. Dit zijn prestigieuze wedstrijden, we zijn concurrenten en we willen winnen. We gaan er alles aan doen om te winnen!"