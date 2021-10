De nieuwe Dries Mertens heeft geen spijt dat hij niet naar Anderlecht trok: "Zit goed waar ik zit"

De Belgische beloftenploeg geeft vanavond in Leuven Kazachstan partij in de kwalificaties voor het EK van 2023.

Yorbe Vertessen is één van de mannen die de jonge Rode Duivels naar het succes moet leiden. “Ik ben vooral een snelle jongen met diepgang en scorend vermogen”, zegt hij zelf aan Het Nieuwsblad. “En ik heb inderdaad al overal gespeeld. In de voorbereiding speelde ik als een soort tien, daar gaat mijn voorkeur naar uit. Maar ik sta ook zonder problemen op de flank of in de spits.”

De vergelijking met Dries Mertens is dan ook snel gemaakt. “Klopt. Zelf spiegel ik me niet per se aan hem. Maar de fans noemen me soms de nieuwe Mertens. Een mooi compliment.”

Al doet hij dat wel voor een Nederlandse ploeg en niet in de Jupiler Pro League. “Een paar jaar geleden wilde Anderlecht me, maar dat is er toen niet van gekomen. Spijt heb ik daar niet van. Ik zit goed waar ik zit.”